В Естонії стартують військові навчання "Торнадо" за участю солдатів США

08:50, 20 квітня 2015
Світ
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В Естонії в понеділок, 20 квітня, починаються військові навчання «Торнадо» з участю американських військовослужбовців.

/ УНИАН

Навчання триватимуть п'ять днів. У них візьмуть участь 2 тис. військовослужбовців першої піхотної бригади Сил оборони країни, повідомляє Міністерстві оборони Естонії.

Навчання «Торнадо» стануть останніми перед проведенням маневрів Siil (Їжак). Основною метою цих навчань є відпрацювання дій в умовах звичайної війни і підвищення рівня боєготовності.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування Повітряних сил НАТО спільно з Національними збройними силами Латвії 21-22 квітня проведе вже 20-ті за рахунком тренувальні польоти над країнами Балтії.

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