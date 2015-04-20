В Естонії стартують військові навчання "Торнадо" за участю солдатів США
08:50, 20 квітня 2015Світ
111 0
В Естонії в понеділок, 20 квітня, починаються військові навчання «Торнадо» з участю американських військовослужбовців.
Навчання «Торнадо» стануть останніми перед проведенням маневрів Siil / УНІАН
Навчання триватимуть п'ять днів. У них візьмуть участь 2 тис. військовослужбовців першої піхотної бригади Сил оборони країни, повідомляє Міністерстві оборони Естонії.
Навчання «Торнадо» стануть останніми перед проведенням маневрів Siil (Їжак). Основною метою цих навчань є відпрацювання дій в умовах звичайної війни і підвищення рівня боєготовності.
Читайте такожУ Литві почалися міжнародні маневри НАТО "Вогненний грім"
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування Повітряних сил НАТО спільно з Національними збройними силами Латвії 21-22 квітня проведе вже 20-ті за рахунком тренувальні польоти над країнами Балтії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter