У Греції судять членів праворадикальної партії "Золотий світанок"

У Греції розпочався судовий процес у справі очільників праворадикальної партії "Золотий світанок". Та вже за кілька годин після початку слухань у понеділок, 20 квітня, засідання довелося перенести на 7 травня. В одного з підсудних не виявилося адвоката, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на державне грецьке телебачення NERIT, передає DW.

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Підсудному повинні надати захисника, якому знадобиться час, щоб ознайомитися зі справою. Окрім того, з 69 підсудних на засіданні були присутні лише близько 40, повідомляє AFP. Не прийшов лідер партії Ніколаос Міхалоліакос та чимало депутатів і партійних функціонерів.

Головне звинувачення, яке висунули праворадикалам, - організація злочинного угруповання. А також завдання тілесних ушкоджень з расистських міркувань, нелегальне володіння зброєю та інше. Деяким із обвинувачених загрожує до 20 років позбавлення волі.