Розслідування вбивства Нємцова продовжили до кінця літа
18:16, 22 квітня 2015Світ
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Термін слідства у справі про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова, який закінчувався 28 квітня, продовжений до 28 серпня.
REUTERS
Як повідомляють російські ЗМІ, слідчі вимагають продовжити до цієї ж дати арешт всіх п'ятьох обвинувачених у справі. Клопотання щодо двох з них - Хамзата Бахаєва і Анзора Губашева - вже розглядається Басманним судом, передає Бі-бі-сі.
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У справі також проходять Заур Дадаєв, Шадід Губашев і Тамерлан Ескерханов. Усі вони арештовані.
За версією слідства, безпосереднім виконавцем злочину був Заур Дадаєв. Інших слідство звинувачує у співучасті. Ніхто з них провину не визнає.
Організатор і замовник злочину до цих пір не встановлені.
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