Путін не знає, чи будуть знайдені замовники вбивства Нємцова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході спілкування з росіянами в прямому ефірі російських державних каналів.

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"Це абсолютно ганебне явище і трагічне - вбивство подібного роду. Йде слідство, буквально через день, максимум півтора, слідчим ФСБ і МВС були відомі імена виконавців, питання було лише в тому, де і як їх арештувати", - сказав Володимир Путін.

"Чи вдасться вийти на замовників і чи є замовники, я поки не знаю. Це стане відомо в ході тієї роботи, яка зараз проводиться", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Борис Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після його смерті стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці сепаратистів воюють російські війська.