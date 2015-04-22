ЄС має бути готовим швидко відреагувати, якщо ситуація на Донбасі загостриться – МЗС Естонії

Як повідомляє прес-служба МЗС Естонії, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі у Вільнюсі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.

Зокрема, обоє очільників зовнішньополітичних відомств погодилися, що в умовах російської агресії на Донбасі Євросоюз повинен зберігати єдність, а також вони наполягають на необхідності повного виконання Росією Мінських домовленостей.

“Ситуація є дуже хиткою та може загостритися в будь-який момент. Ми повинні бути готовими відреагувати швидко, і якщо необхідно, розширити санкції”, - наголосила Кейт Пентус-Розіманнус.

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Також, міністри звертаючи увагу на травневий саміт “Східного партнерства” у Ризі (Латвія), висловили необхідність продемонструвати солідарність та підтримку країнам, які входять до політики “Східного партнерства”, у їх прагненні до проведення реформ.

Лінкявічус погодився зі своєю колегою, що у випадку запровадження справжніх реформ, європейська перспектива повинна бути відкритою для всіх країн “Східного партнерства”.

“Не забуваючи про наше власне нещодавнє минуле, ми маємо моральне зобов’язання підтримувати та виступати на боці цих країн, які зараз зробили такий самий вибір на користь європейської організації суспільства”, - додала Кейт Пентус-Розіманнус.