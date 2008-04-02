Тимошенко: ми всі сподіваємося, що рішення в Бухаресті буде позитивним

Відмова України від приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО призведе до самоізоляції країни.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Дуже багато абсолютно необгрунтованої політичної метушні та істерії відбувається навколо того, що Україна може приєднатися до ПДЧ. Я хочу всім, хто влаштовує такі істерії, сказати: приєднання України до ПДЧ - це не вступ країни до НАТО. Це форма посиленої співпраці, яку сьогодні мають багато країн у світі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, в дискусіях навколо приєднання України до ПДЧ необхідно звертати увагу на ефективність цього кроку. «Якщо Україна буде самоізолюватися від такої співпраці, то Україна залишиться за межами світових процесів», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що сьогодні під час зустрічі з Президентом США Джорджем БУШЕМ обговорювалися кроки для того, щоб Україна отримала змогу виконувати ПДЧ. «Ми всі сьогодні сподіваємося на те, що рішення в Бухаресті буде позитивним. Але для того, щоб Україна ухвалила рішення про вступ до НАТО, це, очевидно, буде проведено всеукраїнський референдум, і політики діятимуть у повній гармонії із суспільством», - зазначила вона.

«Усі, хто сьогодні на цій темі акцентує, не до кінця розуміють процеси, які зараз відбуваються. Україна більше не залишатиметься на узбіччі геополітичних процесів. Україна більше не формуватиме свою політику як сателіт окремих держав», - наголосила прем`єр-міністр України.