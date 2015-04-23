У Японії посилили охорону повітряного простору через радіоактивний безпілотник

У минулу середу на даху резиденції, що охороняється, глави уряду в Токіо виявили невеликий безпілотний літальний апарат з прикріпленою до нього пляшкою зі знаком радіаційної небезпеки, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Охорона не помітила польоту безпілотника над резиденцією. Досі не встановлено, впав він на дах або був посаджений навмисно. Місцеві ЗМІ не виключають, що це могло бути пов'язано з аварією на АЕС "Фукусіма".

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За словами секретаря кабінету міністрів Есіхіде Суга, в країні немає законів, які регламентують польоти безпілотників на низьких висотах. У кабміні вважають, що відповідний закон потрібно прийняти в найкоротші терміни: пропонується обмежити польоти безпілотників поблизу об'єктів державної важливості.