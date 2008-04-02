Російська журналістка одержала притулок у Великій Британії (фото)

Російська журналістка Олена Трегубова, яка побоювалася за своє життя у зв`язку з критикою на адресу Кремля, одержала політичний притулок у Великій Британії. «Це величезне полегшення, - розповіла розповіла Трегубова агентству Reuters. - Це великий і сміливий крок (з боку британського уряду)».

Проте міністерство внутрішніх справ Великої Британії відмовилося підтвердити цю інформацію, пославшись на те, що уряд не дає коментарів по окремих випадках.

Якщо ця інформація підтвердиться, це може ускладнити напружені відносини між Москвою і Лондоном, відзначає Газета.ру.