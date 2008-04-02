Конгрес США прийняв резолюцію по вбивству Литвиненка

Палата представників Конгресу США у вівторок прийняла резолюцію по вбивству Олександра Литвиненка, повідомляє агентство AP. У резолюції, зокрема, міститься припущення, що за вбивством колишнього підполковника ФСБ може стояти російська влада. Члени Конгресу також закликають президента США Джорджа Буша і держсекретаря Кондоліззу Райс звернутися до Росії з проханням надати допомогу в розслідуванні злочину.

Член Конгресу, республіканець Говард Берман (Howard Berman), заявив на засіданні Палати представників, що смерть Литвиненка "викликає тривожні питання про те, яким чином деякі члени російського уряду, очевидно, борються зі своїми супротивниками".

Прийнята резолюція була внесена на розгляд до Конгресу США ще в травні 2007 року. Одноголосне схвалення, яке вона одержала, висловлює лише думку членів Конгресу, і навіть якщо резолюція буде схвалена обома палатами Конгресу, вона не матиме сили закону, відзначає Лента.ру.