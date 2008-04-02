У Бухаресті сьогодні відкривається саміт НАТО

Саміт НАТО обіцяє стати безпрецедентним форумом альянсу за кількістю країн, які беруть участь у ньому, важливості обговорюваних питань і заходів безпеки, вжитих його організаторами.

У ньому візьмуть участь глави держав та урядів усіх 26 країн-членів Альянсу, а також 23 країн, які підписали угоду "Партнерство заради миру". В цілому в Бухаресті очікується присутність близько 3 тис. найбільш впливових політиків, дипломатів та військових найвищого рівня.

До порядку денного зустрічі внесені такі питання, як прийом у НАТО нових членів (Албанія, Македонія і Хорватія), надання Грузії та Україні статусу кандидата на вступ до Альянсу, забезпечення енергетичної та інформаційної безпеки, реалізація планів США з розгортання в Європі елементів глобальної ПРО, ситуація в Афганістані.

3-4 квітня участь у саміті НАТО візьме Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Заплановано, що 4 квітня на саміті НАТО глава держави візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО, на якому розглядатиметься заявка України на приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Крім того, в рамках візиту відбудеться ряд зустрічей Президента України з лідерами європейських держав. Зокрема, В.ЮЩЕНКО проведе зустрічі з прем`єр-міністром Королівства Нідерланди Яном Петером БАЛКЕНЕНДЕ та прем`єр-міністром Норвегії Йєнсом СТОЛТЕНБЕРГОМ.