Керрі закликав Лаврова вивести російські війська з України



Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію високопосадовця Держдепартаменту США.

Разом з тим, зазначається, що під час телефонної розмови, Керрі також наполегливо закликав Росію змусити проросійських бойовиків дотримуватися лютневої Мінської угоди про припинення вогню та припинити військове протистояння на сході України.

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Представник Держдепартаменту додав, що Керрі повідомив Лаврову, що наявні американські навчання підрозділів української Національної гвардії на заході України є ”повністю прозорими та мають оборонний характер”, і що навчання відбуваються відповідно до запрошення уряду України.