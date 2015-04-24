Генпрокуратура РФ вибачилася перед звинуваченою у держзраді багатодітною матір'ю

За словами адвоката Івана Павлова, Давидова отримала офіційний лист від помічника генпрокурора, передає РИА Новости

"Сьогодні Світлані Давидовій надійшов офіційний лист від помічника генпрокурора Нікітіна А. К., в якому він від імені держави приносить їй офіційне вибачення за завдану шкоду в результаті кримінального переслідування за статтею "держзрада" (стаття 275 КК РФ), яке 13 березня було припинено", - сказав адвокат.

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