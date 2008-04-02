Хілларі Клінтон порівняла себе зі Сталлоне

Кандидат у президенти США Хілларі Клінтон звинувачує свого головного суперника Барака Обаму в тому, що він намагається передчасно вивести її з президентської гонки. Як пише газета The Times, виступаючи напередодні у Філадельфії, де було знято фільми про боксера Роккі з Сильвестром Сталлоне, Клінтон порівняла себе з героєм. «Я знаю, що означає опинитися в нокдауні, але я ніколи не була переможеною і не буду, відзначила Клінтон. – Дозвольте дещо сказати: коли справа доходить до того, щоб закінчити бій, ми з Роккі дуже схожі. Я ніколи не піду. Я ніколи не здамся». Вона відзначила, що готова йти до кінця, незважаючи на заклик деяких прихильників Обами закінчити це протистояння і вибрати одного кандидата-демократа.

Газета.ру