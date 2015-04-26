ЗМІ: Президенту Непалу довелося заночувати в наметі через загрозу обвалення резиденції
14:55, 26 квітня 2015Світ
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Відзначається, що на будівлі урядової резиденції, яка була побудована більш як 150 років тому, після землетрусу з'явилися тріщини.
REUTERS
Президент Непалу Рам Баран Ядав провів ніч у наметі через загрозу руйнування офіційної резиденції у разі повторних поштовхів.
Як передає Газета.ru, про це повідомляє India TV з посиланням на джерело в уряді Непалу.
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Відзначається, що на будівлі урядової резиденції, яка була побудована більш як 150 років тому, після землетрусу з'явилися тріщини.
Резиденція прем'єр-міністра також отримала значні пошкодження.
Раніше повідомлялося, що в Непалі вранці 26 квітня стався новий землетрус магнітудою 6,7.
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