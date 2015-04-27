Соратники Нємцова закінчили роботу над доповіддю "Путін. Війна" про Україну, яку презентують 12 травня (фото)

Опозиціонери закінчили роботу над доповіддю за матеріалами російського опозиційного політика Бориса Нємцова "Путін. Війна".

Про це повідомив соратник Нємцова Ілля Яшин на своїй сторінці в Facebook.

"Ми закінчили роботу над доповіддю "Путін. Війна". За травневі свята випустимо перший тираж. Презентацію організуємо 12 травня", - написав він.

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В інтерв'ю Русской службе Би-би-си Яшин розповів, що доповідь поширюватиметься серед громадян Росії.

"Ми не збираємося переконувати в присутності російських військ [на території України] західну аудиторію, українців - для них там немає секретів. А для російських громадян та інформація, яка буде міститися в доповіді, багато в чому стане одкровенням", - заявив Яшин.

Кремль заперечує участь російських військ у збройному конфлікті на території України.

Довідка. Борис Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. У вівторок, на 40-й день після смерті політика, в Москві та інших містах Росії пройшли акції пам'яті за участю соратників і прихильників Нємцова.