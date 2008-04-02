Російські політики підбили підсумки президентства Путіна

Російські політики Борис НЄМЦОВ і Володимир МІЛОВ презентували в Україні незалежну експертну доповідь «Путін. Підсумки», присвячений закінченню другого президентського терміну Володимира ПУТІНА.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН Б.НЄМЦОВ, доповідь є критичним ліберальним поглядом на 8-річне правління президента, «що йде», і є «підбиттям справжніх підсумків правління ПУТІНА». Б.НЄМЦОВ підкреслив, що книга була видана в Росії 5 тисячним тиражем у видавництві «Новой газеты». При цьому, за словами політика, жодна книготоргова компанія не погодилася її реалізовувати. Б.НЄМЦОВ відзначив, що єдине місце в Росії, де можна купити цю доповідь – кіоск «Новой газеты». За його словами, за кілька тижнів було куплено понад 3 тис. примірників книги. Крім того, зазначив він, доповідь була надіслана представникам влади – в Кремль і Держдуму. «Реакція була різна – перша: «скільки їм дати щоб вони заткнулися?» і друга: «давайте вдавати, що нічого не сталося», - сказав Б.НЄМЦОВ.

Він заначив, що доповідь складається з 12 розділів. Перший розділ, за його словами, присвячений проблемам процвітання корупції в Росії. Він зазначив, що за роки правління В.ПУТІНА РФ опустилася з 82 на 143 місце в світовому рейтингу індексу сприйняття корупції.

Крім того, автори в доповіді критично розглядають загальнополітичну та економічну ситуацію, що склалася в країні. У доповіді проведено докладний аналіз досягнень і помилок, допущених владою в період правління чинного президента, зокрема під час пенсійної реформи, реформи судової системи, політичних та економічних перетворень останніх років. Особливу увагу автори приділили поглибленню нерівності, кризі пенсійної і судової систем, питанням порушення конституційних норм, темі краху національних проектів, проблемі підвищення народжуваності і зниження смертності в країні, а також зовнішній політиці. Також дана жорстка оцінка реальної ситуації в економіці і запропоновані альтернативні шляхи вирішення проблем, що стоять перед країною.

Б.НЄМЦОВ також повідомив, що доповідь буде широко представлена в 10 найбільших містах Росії. За його словами, також уже надійшла пропозиція про видання даної доповіді українською мовою. При цьому він не уточнив від кого саме одержав таку пропозицію і яким тиражем буде випущена книга.

У свою чергу співавтор доповіді Володимир МІЛОВ, який у 2002 році був заступником міністра енергетики уряду Росії, зазначив, що головна мета даної книги – «розбудити російське суспільство». «У нас існує величезний дефіцит дискусії щодо політичної та економічної ситуації і його треба заповнити», - сказав В.МІЛОВ.