Лідери країн НАТО зібралися за вечерею в Бухаресті

Глави держав і урядів 26 країн-членів проводять в Бухаресті робочу вечерю, передає кореспондент РІА Новости.

Як повідомив напередодні вечері офіційний представник НАТО Джеймс Аппатурай, з огляду на неформальний характер зустрічі її учасники не ухвалять ніяких рішень. Але вони обговорять питання з порядку денного завтрашнього засідання Ради НАТО на вищому рівні - підтримку миротворчої операції в Афганістані, розгортання елементів американської системи протиракетної оборони в Східній Європі, розширення і трансформацію НАТО.