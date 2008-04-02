Лідери країн НАТО зібралися за вечерею в Бухаресті
20:37, 02 квітня 2008Світ
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Заразом і завтрашні рішення обговорять
|Джеймс АППАТУРАЙ
Як повідомив напередодні вечері офіційний представник НАТО Джеймс Аппатурай, з огляду на неформальний характер зустрічі її учасники не ухвалять ніяких рішень. Але вони обговорять питання з порядку денного завтрашнього засідання Ради НАТО на вищому рівні - підтримку миротворчої операції в Афганістані, розгортання елементів американської системи протиракетної оборони в Східній Європі, розширення і трансформацію НАТО.
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