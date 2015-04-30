Столиця Непалу через зіткнення тектонічних плит зрушилася на три метри на південь - вчені
14:29, 30 квітня 2015Світ
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У Непалі протягом минулої доби дійсно фіксувалися повторні землетруси – всього 74 поштовхи.
REUTERS
Вчені кажуть, що непальська столиця - місто Катманду - в результаті зіткнення тектонічних плит зрушилася на три метри на південь, повідомляє Euronews.
При цьому деякі сейсмологи вважають, що в регіоні можливі нові поштовхи, навіть більш потужні, ніж минулої суботи.
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У Непалі протягом минулої доби дійсно фіксувалися повторні землетруси – всього 74 поштовхи. Їх магнітуда склала від 3,2 до 6,9.
Найбільший збиток було нанесено столиці країни, де загинули 1139 осіб.
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