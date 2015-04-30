Британія звинуватила Іран у спробах закупити ядерні технології на чорному ринку
Британія повідомила ООН про спроби Ірану закупити технології по збагаченню урану на чорному ринку, говориться в доповіді експертної групи ООН.
Як вказується в документі, який цитує агентство Рейтер, британський уряд виявив мережу з закупівлі ядерних технологій, пов'язану з двома іранськими компаніями - Centrifuge Technology Company (TESA) і Kalay Electric Company (KEC), повідомляє Російська служба ВВС.
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В даний час KEC перебуває під санкціями Ради Безпеки ООН, а TESA - під санкціями США і Євросоюзу, які підозрюють компанії в причетності до розробки центрифуг для збагачення урану.
Принципова домовленість з Іраном щодо ядерної програми була досягнута на початку квітня в ході переговорів міністрів закордонних справ шести країн - США, Росії, Німеччини, Франції, Великобританії та Ірану, - а остаточну угоду планується підписати до 30 червня.