У Франкфурті запобігли теракту ісламістів

Минулої ночі поліцейські провели обшук на квартирі в околицях Франкфурта-на-Майні, під час якого було вилучено вибуховий пристрій, закладений у трубу, вибухові речовини і штурмову гвинтівку, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Заарештована сімейна пара. Передбачається, що подружжя готувало вибух під час велогонки, яка повинна була відбутися у п'ятницю.

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За інформацією однієї з німецьких газет, за парою було встановлене спостереження у березні, після того, як стало відомо, що чоловік і дружина закуповували великі обсяги хімічних речовин за підробленими документами.

Як повідомили влада землі Гессен, пара була пов'язана з радикальними ісламістами.

Як повідомляється, офіцери поліції зараз ведуть земляні роботи в саду у містечку Оберурзель та у прилеглому лісі в пошуках нових доказів.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Тунісі.