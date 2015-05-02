У Непалі стався новий землетрус магнітудою 5

Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

Підземні поштовхи були зафіксовані в четвер в 05.35 по часу UTC. Епіцентр знаходився в 93 кілометрах на північний захід від столиці країни Катманду. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Повідомлень про жертви і руйнування не надходило.

Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. Потім сталася серія афтершоків, магнітуда найпотужнішого з яких була 6,7.

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Кількість жертв землетрусу становить понад 6,2 тис. осіб, поранених – майже 14 тис.

Для евакуації українців вилетів літак Іл-76 Міноборони, проте він знаходиться в столиці Індії Нью-Делі. Влада Непалу дала дозвіл на посадку літака для евакуації українців з району землетрусу.