Сильна хвиля обрушилася на курорт Акапулько в Мексиці, одна людина загинула

Сильна хвиля обрушилася в суботу на тихоокеанське узбережжя Мексики в районі курортного міста Акапулько, завдавши серйозної матеріальної шкоди і ставши причиною загибелі однієї людини.

Про це повідомляють рятувальні служби штату Герреро, пише РИА Новости.

Влада очікувала приходу цієї хвилі, викликаної сильною зустрічною екваторіальною течією, тому навігація в районі Акапулько для малих суден була заздалегідь заборонена, як і купання в морі. Однак 21-річний місцевий житель порушив заборону, вирішивши скупатися на одному з пляжів — і загинув.

Хвиля завдала шкоди десяткам будинків і ресторанів у прибережній зоні, зараз рятувальні служби усувають наслідки удару стихії.

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