В горах Непалу виявили тіла 50 альпіністів, похованих під лавиною

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на Рейтер, місцева влада заявила, що не могла раніше дістатися до цього району через безперервні дощі та туман.

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Відзначається, що пошукова операція в районі сходження лавини продовжиться в неділю, так як ще близько 200 осіб вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. Потім сталася серія афтершоків, магнітуда найпотужнішого з яких була 6,7.

Кількість жертв землетрусу становить понад 6,2 тис. осіб, поранених – майже 14 тис.



