В Ірані чоловікам заборонили робити татуювання, вищипувати брови та ходити в солярій

Влада Ірану заборонила чоловікам робити татуювання і модні зачіски.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на ABC News.

"Стрижки, що відносяться до культу поклоніння дияволу, заборонені. Будь-який салон, в якому погодяться робити подібні зачіски, будуть позбавляти ліцензії", - розповів голова Асоціації чоловічих перукарів Ірану Мостафа Говахі (Mostafa Govahi). Під заборону потрапляють будь-які чоловічі зачіски, в яких волосся стоїть сторчма.

Згідно з новими правилами, іранцям також не можна ходити в солярій і вищипувати брови. На думку місцевої влади, все це "суперечить ісламським цінностям".

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Влада Ірану традиційно виступає за суворе дотримання законів шаріату. За цим, зокрема, стежить поліція. Проте останнім часом модні стрижки, татуювання і походи в солярії стали популярні серед місцевої молоді. Почало змінюватися і ставлення жінок до хіджабу - хустку часом сприймають як модний аксесуар. Іранки нерідко покривають голову так, щоб було видно волосся, що заборонено законом шаріату.

Крім того, все більшу популярність у Facebook набирає кампанія "Моя таємна свобода", учасниці якої - жінки-мусульманки - фотографуються без хустки.