Кремль отруїть Підмосков'я хімічним дощем заради параду на 9 травня

Про це повідомляє «Російська служба новин» з посиланням на військового метеоролога, провідного спеціаліста центру «Фобос» Євгена Тишковця.

«Якщо авіація попрацює в північно-західному напрямку — це Можайськ, Волоколамськ, Клин і Дмитров, відбомблять їх реагентами, то хмарність над Москвою повністю очиститься. У цих містах бризне помірним дощем, але це врятує столицю від злив на 9 травня», — сказав він.

Тишковець пояснив, що для розгону хмар використовується вуглеводневий порошок.

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«Над хмарою проходить авіація, розпорошує порошок, і ці частинки, потрапляючи в хмару, стають конденсатом, і опади з хмари швидше випадають, ніж належить. В плані екології це недобре, якщо в Підмосков'ї дачникам випаде дощ з вугільним пилом і йодистим сріблом, це завдає певної шкоди», — сказав він.

Раніше Метеобюро Росії попередило про ймовірний розгін хмар у Москві на День Перемоги. За словами заступника мера Москви з питань ЖКГ та благоустрою Петра Бірюкова, цього року на розгін хмар можуть витратити майже 430 млн рублів.