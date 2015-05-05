Підтримка Росією бойовиків на сході України зберігає стан війни та беззаконня - Парламентська асамблея ОБСЄ

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, про це сьогодні у Відні заявила голова Комітету з демократії, прав людини і гуманітарних питань Парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентарій з Португалії Ізабель Сантос.

Зокрема, вона звернула увагу представників Росії та України на гуманітарний вимір та на ситуацію з дотриманням верховенства права у Криму та на Донбасі.

“Я глибоко стурбована діями окупаційної влади у Криму, що змусила емігрувати багатьох кримських татар, і яка закриває незалежні засоби масової інформації”, - заявила Сантос.

Читайте такожОБСЄ зафіксувала майже 700 випадків порушення режиму припинення вогню біля донецького аеропорту і Широкиного

Окрім того, вона наголосила, що “постійна підтримка Росією бойовиків на сході України зберігає стан війни та беззаконня, від чого страждають усі люди в цьому регіоні“.

За словами Сантос, гуманітарна криза повинна бути врегульована невідкладно, а припинення людських страждань має стати пріоритетом.

Також вона наголосила, що розв’язання ситуації на Донбасі необхідно досягти політичним шляхом.

Крім того, голова Комітету з демократії, прав людини і гуманітарних питань Парламентської асамблеї ОБСЄ зазначила, що відповідальність України полягає у швидкому та прозорому розслідувані фактів загибелі людей, що пов’язані з діяльністю попередньої влади, а також притягненні до відповідальності осіб, винних у загибелі людей в Одесі 2 травня 2014 року.

Раніше спостерігачі ОБСЄ повідомляли про погіршення ситуації в зоні АТО.