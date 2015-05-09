Представники РЄ вшанували 70-річчя перемоги над нацизмом

"Ми повинні віддати шану кожному, хто поліг за нашу свободу. Якби не вони, ми не були б зараз вільними і рівноправними громадянами Європи" - сказав Турбйорн Ягланд, передає Європейська правда із посиланням на прес-службу Ради Європи.

Причому він відзначив значний внесок Радянського союзу у перемогу.

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"Наш континент не міг би бути звільнений з лещат фашизму без величезних жертв, принесених радянським народом: лише під час блокади Ленінграда померло більше людей, ніж британські і американські війська втратили за всю війну. Ці факти треба пам'ятати" - зазначив Ягланд.

"Ми ніколи не зможемо змінити те, що сталося 70 років тому. Але якщо наші народи продовжать працювати спільно над подоланням відмінностей, прагнучи створити Європу - більш сильну об'єднану, заможну і безпечну, де поважалися б права всіх людей, я думаю, що це буде належна і найкраща шана, яку ми можемо віддати полеглим", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні Україна відзначає 70-ту річницю Перемоги над нацизмом.