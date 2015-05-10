У Македонії в перестрілці з невідомими загинули п'ятеро поліцейських, близько 30 отримали поранення
10:46, 10 травня 2015Світ
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Міністерство внутрішніх справ Македонії стверджує, що озброєна група прибула з сусідньої країни, з якої саме - не уточнюється.
REUTERS
У Македонії у результаті перестрілки між поліцією і невідомим озброєним угрупованням загинули п'ятеро поліцейських, близько 30 отримали поранення.
Як повідомляє Русская служба Би-Би-Си з посиланням на поліцію, кількох бойовиків також було вбито.
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Інцидент стався приблизно за 10 км від македонсько-сербського кордону - у місті Куманово, де проживає велика албанська діаспора.
Міністерство внутрішніх справ Македонії стверджує, що озброєна група прибула з сусідньої країни, з якої саме - не уточнюється.
За даними правоохоронних органів Македонії, бойовики мали намір здійснити напади на державні установи.
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