Російський літак доставив 40 тонн консервів для косовських сербів

У Бєлград доставили другу партію гуманітарної допомоги, яку Росія надала сербським анклавам у Косово. Літак МНС РФ приземлився в столиці Сербії м. Бєлграді. "Літак доставив 40 т м`ясних консервів", - сказали в МНС. Там повідомили, що всього до Бєлграда в рамках надання гуманітарної допомоги планується 4 вильоти літаків МНС РФ (перший літак вже доставив 40 т продовольства до Бєлграда, третій виліт відбудеться 6 квітня ц.р., четвертий - 8 квітня). Об`єм гуманітарної допомоги складе більш ніж 160 т продовольства.

Гуманітарна допомога сербам, які проживають у Косово, організовується за дорученням уряду Росії, повідомляє РБК.