Російський літак доставив 40 тонн консервів для косовських сербів
12:53, 04 квітня 2008Світ
956 0
За дорученням Путіна
У Бєлград доставили другу партію гуманітарної допомоги, яку Росія надала сербським анклавам у Косово. Літак МНС РФ приземлився в столиці Сербії м. Бєлграді. "Літак доставив 40 т м`ясних консервів", - сказали в МНС. Там повідомили, що всього до Бєлграда в рамках надання гуманітарної допомоги планується 4 вильоти літаків МНС РФ (перший літак вже доставив 40 т продовольства до Бєлграда, третій виліт відбудеться 6 квітня ц.р., четвертий - 8 квітня). Об`єм гуманітарної допомоги складе більш ніж 160 т продовольства.
Гуманітарна допомога сербам, які проживають у Косово, організовується за дорученням уряду Росії, повідомляє РБК.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter