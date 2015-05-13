НАТО збереже присутність в Афганістані до осені - Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Сьогодні ми дійшли згоди, що ми зберігатимемо нашу присутність в Афганістані навіть після закінчення нашої поточної місії під назвою "Рішуча підтримка". І як і наша чинна місія та наша військова операція до того, наша майбутня присутність буде очолюватися цивільними особами", - розповів Столтенберг.

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За його словами, майбутня місія також матиме військовий компонент.

"Ми доручили цивільному та військовому керівництву НАТО розробити план для цієї триваючої присутності НАТО до осені", - сказав Столтенберг.

Також він додав, що у цьому зв'язку мета НАТО полягає у наданні порад та проведенні тренінгів для представників афганських безпекових інституцій, щоб допомогти цим інституціям стати більш самодостатніми.