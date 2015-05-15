Криза в Україні - війна на порозі Європи - Шульц

Таку думку він висловив під час вручення йому авторитетної міжнародної премії ім. Карла Великого, Голова Європарламенту Мартін Шульц, повідомляє прес-служба Петра Порошенка.

"У нашій відповіді на кризу в Україні – цієї війни на нашому порозі – за останні кілька місяців ми досягли безпрецедентного ступеня взаємодії в нашій зовнішній політиці. Національні уряди відклали свої індивідуальні інтереси і домовилися про єдиний європейський підхід. Поки жодна держава-член не порушила цього загального підходу. Це – успіх. Якщо кожен переслідує власні інтереси, то ми слабкі. Якщо ми єдині – ми сильні", - наголосив Мартін Шульц.

Він згадав, що на Майдані українці відстоювали європейські цінності.

"На Майдані українці тримали наш європейський прапор. Для людей у всьому світі Європа стоїть на захисті людської гідності. Європа означає надію на краще майбутнє", - наголосив Мартін Шульц.

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Церемонія, на яку зібралися лідери багатьох країн Європи та європейських інституцій, відбулася в історичній будівлі мерії міста Аахен. Європейські лідери у своїх промовах вітали Мартіна Шульца і говорили про сьогодення та майбутнє об’єднаної Європи.

Так, президент Франції Франсуа Олланд зазначив, зокрема, що вони разом з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель продемонстрували, що франко-німецьке об’єднання корисне не тільки для Європи, але також і для країни, яка розташована на сході Європи – України.

Згадавши про довгі години досягнення мирних угод у Мінську, Олланд висловив сподівання, що вони будуть реалізовані заради досягнення миру.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко відзначив роль Мартіна Шульца у розбудові єдиної Європи.

Президент наголосив також на великій ролі, яку він відіграв рік тому у процесі синхронної ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС парламентами України та Європи.