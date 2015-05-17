У Москві затримали 17 учасників акції проти гомофобії

Московські поліцейські затримали в Катерининському парку учасників «райдужного флешмобу» — міжнародної акції, приуроченої до Міжнародного дня боротьби з гомофобією. Про це в неділю, 17 травня, повідомив в твіттері політичний активіст Микола Кавказький, який виявився серед затриманих, передає Дождь.

Як уточнила співробітниця правозахисної організації «Зона права» Ксенія Живаго, в поліції виявилися 17 осіб.

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Активістів, за її словами, затримали через те, що у них були повітряні кульки. Також в автозаку виявився співробітник служби доставки кульок.

Привезли до ОВС Міщанське. З автобуса не випускають. Тут 17 осіб. — Микола Кавказький (@othertribunus) May 17, 2015

Раніше в неділю аналогічна акція пройшла в Петербурзі на Марсовому полі. За даними місцевих ЗМІ, вона зібрала кілька сотень людей і завершилася без пригод. Поліцейські провели активістів до метро.