Лужков назвав причину вибуху в Москві, який забрав життя трьох людей

Завершено розбір завалів на місці вибуху в житловому будинку на вулиці Академіка Корольова в Москві, передає ІТАР-ТАСС з посиланням на повідомлення оперативного штабу, який працює на місці події.

"О 03.00 за московським часом пошукові роботи і розбір завалів було завершено, нікого не виявили", - сказав співрозмовник агентства.

Тепер на місці вибуху вестимуться будівельні роботи.

Вибух у будинку 8, корпус 1 на вулиці Академіка Корольова пролунав у п`ятницю увечері, після чого одразу почалася пожежа. На рівні 11-12 поверхів будівлі було вирвано чотири панелі, а в самому будинку утворилася "зяюча діра". Будинок споруджено буквою "П", це будинок на багато під`їздів, в ньому 600 квартир. Лише через годину пожежникам вдалося погасити полум`я, площа загорання становила 120 квадратних метрів.

Вибух забрав життя трьох людей. Під час гасіння з палаючого будинку було врятовано 16 людей. 23 мешканців звернулись за медичною допомогою до лікарів, які чергували на місці події.

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ вже назвав причиною того, що сталося, порушення правил безпеки під час проведення зварювальних робіт. За його словами, встановлено, що в туалетній кімнаті в квартирі на 11 поверсі, де вони велися, вибухнув газ. У результаті квартира була повністю зруйнована.