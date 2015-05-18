Жителі Ірландії готуються до референдуму щодо легалізації одностатевих шлюбів

У п'ятницю ірландці можуть прийняти історичне рішення, проголосувавши за легалізацію одностатевих шлюбів у країні.

Якщо це станеться, подібне рішення буде вперше в світі прийнято не парламентом або судом, а в результаті всенародного референдуму, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Всі основні політичні партії закликають проголосувати за це рішення. Проти виступають католицька церква і багато консервативно налаштованих громадських діячів.

17 країн, а також деякі штати в США та Мексиці вже легалізували одностатеві шлюби. У Фінляндії та Словаччині подібні закони набудуть чинності найближчим часом.

Ірландія хоче внести зміни до конституції країни, щоб надати право укладати шлюб одностатевим парам. Будь-які поправки до конституції мають бути схвалені парламентом, а потім винесені на референдум.

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22 травня ірландцям буде дана можливість відповісти на питання, чи законно укладати шлюб між двома людьми незалежно від їхньої статі. Проголосувати зможуть лише громадяни Ірландії, які живуть в країні.

Минулі подібні референдуми поділяли Ірландію майже на рівні частини. У 1995 році на референдумі щодо легалізації розлучень "за" проголосував 51% , "проти" - 49% .

"Якщо 22 травня ми проголосуємо "за", нас змусять робити вигляд, що два тата або дві матері – це те ж саме, що мати і батько. Саме тому рівність прав при укладанні шлюбу в реальності обертається нерівністю для дітей", - йдеться в одному з відео супротивників одностатевих шлюбів.

Всі провідні політичні партії, також як і прем'єр-міністр країни, з такою точкою зору не згодні і закликають своїх прихильників проголосувати "за".

Гомосексуалізм в Ірландії був легалізований лише в 1993 році, тому визнання одностатевих шлюбів на загальнонародному референдумі, якщо це тут відбудеться, буде свідчити про серйозну зміну в громадській думці.

Результат референдуму буде відомий в суботу.