Парламент Естонії легалізував одностатеві партнерства

Про це повідомляє естонський ресурс err.

Згідно з повідомленням, законопроект підтримали 40 депутатів парламенту. Проти висловилися 38 парламентаріїв, 10 утрималися.

Якщо президент схвалить закон, то він набуде чинності з 2016 року.

Читайте такожПарламент Шотландії легалізував одностатеві шлюбиГолова правової комісії парламенту Нееме Суур сказав вчора, що якщо закон набуде чинності в 2016 році, то повинні бути прийняті також акти з його реалізації, які дозволять закону діяти в реальності.

Фонд «В підтримку сім'ї та традицій», який виступає проти цього закону, стверджує, що прийняття закону порушить моральні підвалини суспільства. На думку прихильників закону, він зробить суспільство толерантнішим і здоровим.