Парламент Естонії легалізував одностатеві партнерства
Сьогодні естонський парламент (Рійгікогу) незначною більшістю прийняв "Закон про співжиття", що дозволяє реєструвати стосунки людям, що живуть поза шлюбом, в тому числі й одностатевим парам.
Про це повідомляє естонський ресурс err.
Згідно з повідомленням, законопроект підтримали 40 депутатів парламенту. Проти висловилися 38 парламентаріїв, 10 утрималися.
Якщо президент схвалить закон, то він набуде чинності з 2016 року.
Читайте такожПарламент Шотландії легалізував одностатеві шлюбиГолова правової комісії парламенту Нееме Суур сказав вчора, що якщо закон набуде чинності в 2016 році, то повинні бути прийняті також акти з його реалізації, які дозволять закону діяти в реальності.
Фонд «В підтримку сім'ї та традицій», який виступає проти цього закону, стверджує, що прийняття закону порушить моральні підвалини суспільства. На думку прихильників закону, він зробить суспільство толерантнішим і здоровим.