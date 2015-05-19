У Лондоні починається виставка квітів та ландшафтного дизайну

Грандіозне шоу щороку розпочинається 20 травня та триває 5 днів. І хоча до відкриття ще день, але у британців усе вже, звісно, готове, передає Еспрессо. Сhelsea Flower Show вважається своєрідним законодавцем моди у сфері садової архітектури та ландшафтного дизайну, тому щороку до столиці Британії продемонструвати своє мистецтво з’їжджаються найкращі дизайнери з усього світу. До участі в шоу допускаються тільки найкращі.

Перші два дні виставку можуть відвідати лише члени Королівської Садівницької Спільноти. А вже наступні три дні її відвідує понад 157 тис. людей щодня. І подивитися, дійсно, є на що, адже вражаючого на Chelsea Flower Show – безліч. Зокрема, ці синхронні плавчихи демонструють на собі капелюшки, зроблені з 800 хризантем.

Сади діляться на кілька категорій. Серед них сади на дахах, витончені сади, міські сади, сади внутрішніх двориків. Крім того, в останній день виставки її відвідувачі зможуть взяти участь у розробці дизайну садової ділянки.

На виставці можна також придбати рідкісні види рослин для власного будинку. Також тут можна купити насіння, саджанці рослин, літературу про садівництво або отримати безкоштовну консультацію по дизайну, вподобаного квітника і догляду за ним.

На підготовку щорічної виставки садоводам потрібно 18 місяців, тож, поки відвідувачі насолоджуються красою експозиції, близько 800 майстрів своєї справи вже працюють над підготовкою наступної виставки, яка відбудеться за рік.

Оцінює виставку журі, нагороди присуджуються у кожній з категорій окремо. Що цікаво, кількість нагород у шоу не обмежена. Журі може цілком присудити кілька золотих медалей в одній категорії.

Історія Chelsea Flower Show в Лондоні розпочалася в 1913 році. А перший подібний захід пройшов у 1826 році в Кенсінгтоні, у садах Королівської Садівницької Спільноти, звідки "переїхав" у Челсі на 11 га садів Королівського шпиталю.