Ізраїль закупить у США тисячі бомб і ракет

07:41, 21 травня 2015
Світ
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США мають намір поставити Ізраїлю близько 14 тис. "розумних" бомб і понад 3 тис. ракет класу "повітря-повітря" на суму $1,8 млрд.

REUTERS

Агентство співробітництва в галузі безпеки і оборони США заявило, що безпека Ізраїлю і підтримання його оборонних можливостей є національним інтересом США, передає DT.UA з посиланням на UPI. Ця угода вже була схвалена Держдепартаментом США.

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Раніше повідомлялося, що США поставлять Ізраїлю в 2016 році новітні винищувачі п'ятого покоління F-35, які допоможуть йому зберегти свою військову перевагу на Близькому Сході.

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