Туск заявив про необхідність підтримки країн Східного партнерства в умовах агресії РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками четвертого саміту Східного партнерства у Ризі. Дональд Туск підкреслив, що "основним повідомленням Ризького саміту є висловлення постійної та рішучої підтримки всім країнам Східного партнерства".

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"Це є важливим повідомленням у світлі минулорічного потрясіння, агресії, залякування і навіть війни в цій частині Європи", - сказав Дональд Туск.

За його словами, Східне партнерство служить головними рамками для країн східної Європи щодо розвитку більш тісної взаємодії та економічної співпраці з Євросоюзом, яка заснована на спільних інтересах та зобов'язаннях сторін.

Як сказав Дональд Туск, важливо допомогти країнам Східного партнерства стати більш сильними в умовах посилення зовнішніх викликів, підтримати стабільність і безпеку у регіоні. Також, за його словами, країни Східного партнерства мають зробити власний суверенний вибір щодо своєї зовнішньої політики.