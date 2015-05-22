Чеченський омбудсмен запропонував узаконити багатоженство в Росії

"Насправді інститут багатоженства дозволяє вирішити багато проблем суспільства: моральні, духовно-моральні, демографічні, гуманітарні і т. п. А, якщо говорити приземлено, то це законне подружнє життя сотень тисяч жінок, це сотні тисяч дітей, які будуть мати законних біологічних батьків", - каже Нухажієв.

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За словами Нухажіева, Росія хоча і світська держава, проте закони країни повинні відображати також і "особливості інституту сім'ї" і в інших народів, у тому числі тих, які сповідують іслам, повідомляє Російська служба ВВС.

Раніше за легалізацію багатоженства виступив керівник адміністрації глави Чечні Магомед Даудов.

Приводом для дискусії стало весілля 57-річного (за іншими даними – 46-річного) поліцейського Нажуда Гучигова і 17-річної Луїзи-Хеди Гойлабієвої. За даними ЗМІ, у Гучигова, імовірно, вже була дружина, з якою він не припиняв стосунків.

Російське законодавство не допускає укладення шлюбу між особами, з яких хоча б одна вже перебуває в зареєстрованому шлюбі. Однак кримінальної чи будь-якої іншої відповідальності за багатоженство в російському законодавстві немає.