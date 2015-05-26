Віце-президент Бундестагу відмовився від запланованого візиту до Росії на знак протесту
13:52, 26 травня 2015Світ
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Віце-президент німецького Бундестагу Йоганнес Зінґгаммер відмовився від запланованого візиту до Росії на знак протесту проти заборони на в'їзд до РФ німецькому депутатові Карлу-Ґеорґу Вельманну.
Віце-президент німецького Бундестагу на знак протесту відмовився їхати в РФ / УНІАН
Віце-президент німецького Бундестагу Йоганнес Зінґгаммер відмовився від здійснення запланованого візиту до Росії, повідомляє у вівторок, 26 травня, Німецька хвиля з посиланням на інформагенцію dpa.
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Причиною відмови стала заборона на в'їзд на територію Росії німецькому депутатові Карлу-Ґеорґу Вельманну напередодні.
"Як віце-президент німецького Бундестагу я не можу погодитися з тим, що моєму парламентському колезі в московському аеропорту без причини відмовляють у в'їзді", - пояснив Зінґгаммер мотиви цього рішення і додав, що у Росії в нього була запланована низка зустрічей з російськими дипломатами.
Віце-спікер Бундестагу Йоханнес Зінгхаммер відмовився їхати в Росію
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