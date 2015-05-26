Віце-президент Бундестагу відмовився від запланованого візиту до Росії на знак протесту

Віце-президент німецького Бундестагу Йоганнес Зінґгаммер відмовився від здійснення запланованого візиту до Росії, повідомляє у вівторок, 26 травня, Німецька хвиля з посиланням на інформагенцію dpa.

Читайте такожРосія склала список "нев'їзних" європейських політиків - ЗМІ

Причиною відмови стала заборона на в'їзд на територію Росії німецькому депутатові Карлу-Ґеорґу Вельманну напередодні.

"Як віце-президент німецького Бундестагу я не можу погодитися з тим, що моєму парламентському колезі в московському аеропорту без причини відмовляють у в'їзді", - пояснив Зінґгаммер мотиви цього рішення і додав, що у Росії в нього була запланована низка зустрічей з російськими дипломатами.