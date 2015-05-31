В США розшукують жінку, яка здала унікальний комп'ютер Apple на сміття

Вартість цього комп'ютера Apple I становить близько $200 тис., передає Еспресо.TV з посиланням на видання San Jose Mercury News. Знайдений екземпляр був проданий в одну з приватних колекцій.

Читайте такожApple почала продавати нові MacBook Pro Як з'ясувалося, на початку квітня невідома жінка здала в якості мотлоху з гаража унікальний пристрій, випущений в 1976 році в кількості 200 екземплярів.

Це одна з перших моделей ПК, створена Стівом Джобсом, Стівом Возняком і Роном Вейном, засновниками компанії Apple.

Фірма готова виплатити жінці, котра віддала унікальний пристрій, $100 тис.