В США розшукують жінку, яка здала унікальний комп'ютер Apple на сміття
12:43, 31 травня 2015Світ
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Центр утилізації в Силіконовій долині в США розшукує жінку, яка здала в якості сміття унікальний екземпляр одного з перших персональних комп'ютерів Apple.
REUTERS
Вартість цього комп'ютера Apple I становить близько $200 тис., передає Еспресо.TV з посиланням на видання San Jose Mercury News. Знайдений екземпляр був проданий в одну з приватних колекцій.
Читайте такожApple почала продавати нові MacBook Pro Як з'ясувалося, на початку квітня невідома жінка здала в якості мотлоху з гаража унікальний пристрій, випущений в 1976 році в кількості 200 екземплярів.
Це одна з перших моделей ПК, створена Стівом Джобсом, Стівом Возняком і Роном Вейном, засновниками компанії Apple.
Фірма готова виплатити жінці, котра віддала унікальний пристрій, $100 тис.
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