Відродження СРСР та довічна влада: навіщо Путін прагне змінити російську конституцію

Розгляд Державною Думою Російської Федерації запропонованих російським президентом змін до Конституції РФ у першому читанні має відбутися вже 23 січня.

Проект необхідних, на думку «хазяїна Кремля», конституційних змін вкотре засвідчив те, що Володимир Путін не збирається і ніколи не збирався йти від влади в Росії. Він планує у будь-якій іпостасі довічно залишатися «біля керма», тому що розуміє, що станеться з ним особисто і з його найближчим оточенням, якщо він втратить владу. В Росії на цей випадок існує дуже неприємна для Путіна традиція…

Путін дуже прагне потрапити у підручники історії

До того ж, чим далі, тим більше Володимир Путін переймається своєю історичною місією. Він примірює на себе роль «керівника світу», дуже впливової людини, яка будує новий світовий порядок і нову систему безпеки.

Путін дуже прагне потрапити у підручники історії. А для цього йому потрібно, по-перше, залишитися при владі довічно, а, по-друге, вибудувати таку архітектуру влади, яка дозволить шантажувати навколишній світ та цивілізовані держави, аби вони були змушені дослухатися до побажань Путіна.

Власне, саме задля таких цілей Володимир Путін і запропонував змінити російську конституцію: перша – довічне збереження при владі, друга – отримання інструментарію, який допоможе реалізувати ідею «русского мира» в усьому світі чи в усій галактиці та залишитися нарівні із богом. А досягненню таких цілей якраз і сприятимуть запропоновані новації: і створення Державної ради з поки що достеменно незрозумілими функціями, і нові обмеження для кандидата в президенти тощо.

Поки що, схоже, Путін сам не вирішив, на якій саме посаді він залишиться керувати Росією. Швидше за все, він стане «лідером нації». Тобто цілком може статися, що нинішній «хазяїн Кремля» планує обійняти посаду керівника саме цієї Держради, яка дозволить йому залишатися ключовою фігурою в державі, як це відбувається у Китайській народній республіці.

Дуже важливий пункт змін, які хоче внести до Основного Закону РФ Путін – це норма про примат національного законодавства над міжнародним, тобто над будь-якими міжнародними угодами, домовленостями тощо. Це означає, що, навіть якщо Росія підписала певний договір про дружбу, взаємодію та ненапад із будь-якою країною, і якщо його не затвердила Держдума, то цього документа для Росії просто не існує. Так само тепер Росія заднім числом може відмовитися від своїх зобов’язань за будь-яким документом, який не затверджений Держдумою РФ.

Тут варто звернути увагу, наприклад, на те, що Держдума Російської Федерації так і не затвердила Біловезькі домовленості про розпуск Радянського Союзу. Відтак, Росія не має жодних зобов’язань перед країнами колишнього Радянського Союзу щодо збереження і поваги їхніх кордонів, бо це не затверджувалося законодавчим органом РФ. Затвердивши примат національного законодавства, Москва зможе відмовитися від будь-яких попередніх угод щодо територій колишнього СРСР, колишнього Варшавського блоку, тобто все це може зачепити навіть Польщу, Румунію та низку інших країн.

Якщо Росія не може нав’язати щось світові, як Китай, економічно, то вона може тільки шантажувати

Крім того, тепер Москва зможе відмовитися від будь-якого договору, який заважає Росії реалізовувати свою власну політику, наприклад, щодо застосування ракет середньої на малої дальності, щодо заборони випробувань ядерної зброї у повітрі, на землі й під нею – від усього, що дозволило б Росії шантажувати світ власною агресивною позицією. Якщо Росія не може нав’язати щось світові, як Китай, економічно, то вона може тільки шантажувати. Саме для цього, змінюючи конституцію, Путін і розчищає собі простір.

Таким чином, суттєво посилюється небезпека для всіх пострадянських країн, пов’язана з агресивним втягуванням їх до відродженого Радянського Союзу чи то «союзу слов’янських республік». Передусім це стосується Білорусі та України. Ці наміри вже помітні по діях Москви щодо Мінська. А стосовно України, у Кремлі вважають, що можна натиснути на Зеленського, і він поступиться.

Тож надалі всі пострадянські країни не можуть почувати себе у безпеці.

Внутрішніх змін у Російській Федерації внаслідок трансформації російської конституції за бажанням Путіна не буде жодних. Система влади «цар, бояри і люд» не зміниться. Однак є один важливий нюанс – зазвичай у Росії під час будь-яких серйозних трансформацій відбувається не зовсім те, що планувалося. Згадайте, наприклад, як Горбачов намагався модернізувати Радянський Союз, і що з того вийшло. Відтак, ті реформи, які намагається здійснити Путін «під себе», можуть піти не зовсім так, як він розраховує. Зокрема, я думаю, що у Росії можуть посилитися відцентрові процеси, які вже наявні там, може посилитися кримінальне протистояння, протистояння між різними силовими відомствами, а також природне протистояння між мусульманськими фундаменталістами і православними тощо. Також не виключаю, що в рамках відцентрових процесів у Росії, наприклад, у Сибіру, проголосять якусь «народну республіку». Все це дуже ймовірно.

Але Путін переконаний, що він, як завжди, усе буде тримати під контролем.

Олександр Кочетков, політичний аналітик