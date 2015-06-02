У Парижі зібралися глави МЗС 20 країн для обговорення "Ісламської держави"
09:36, 02 червня 2015Світ
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Міністри закордонних справ 20 держав зібралися в Парижі, щоб обговорити подальші дії проти джихадистів "Ісламської держави" в Сирії і Іраку.
REUTERS
Обговорення буде проводитись з урахуванням захоплення бойовиками опорного пункту Рамаді, передає Бі-бі-сі. Падіння Рамаді наочно показало партнерам по коаліції, що нинішня стратегія дає збої, в той час як влада Іраку все більше покладається на шиїтські загони самооборони, підтримувані Тегераном.
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Іракський прем'єр-міністр Хайдер Абаді також прибув у столицю Франції.
Держсекретар США Джон Керрі, який планував прибути на переговори, навпаки, був змушений відмовитися від польоту в Париж, оскільки зламав ногу, катаючись на велосипеді.
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