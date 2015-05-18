В Іраку "Ісламська держава" взяла під контроль місто Рамаді
В Іраку радикальне угруповання "Ісламська держава" взяло під контроль місто Рамаді – столицю регіону Анбар, що на захід від Багдада.
В адміністрації провінції підтвердили, що урядові сили втратили контроль над Рамаді. В обороні міста брали участь як іракські військові, так і американські ВПС, передає радіо "Свобода".
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Влада провінції повідомила, що жертвами бойовиків у Рамаді стали щонайменше півтисячі цивільних.
Бойовики угруповання "Ісламська держава" розпочали наступ на Рамаді минулого тижня. Це місто для них є стратегічним пунктом, адже розташоване на перетині шляхів із Багдада до західних кордонів із Сирією і Йорданією, якими бойовики доправляють зброю, боєприпаси і живу силу.
Улітку 2014 року радикальне угруповання "Ісламська держава" захопило в Іраку майже третину території.