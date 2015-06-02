У Росії напали на соратницю Навального

У Москві напали на співробітницю "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Ганну Додонову, в будинку якої напередодні вже проходив обшук.

Про це російський опозиційний політик Олексій Навальний написав у себе в блозі.

"Вчора вночі було скоєно напад на Ганну Додонову. Ані влаштували справжню засідку о 1:40 ночі біля будинку, в десяти метрах від під'їзду. Двоє людей в масках швидко і технічно поклали її на землю, погрожували, що якщо крикне — вб'ють. Забрали сумку з ноутбуком і мобільним телефоном. Саме тією технікою, яка уникла "вилучень СК"", - пише політик.

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Навальний заявляє, що не може на 100% стверджувати, що це не звичайне кримінальне пограбування.

"Проте є ряд фактів, які роблять ситуацію підозрілою: явно спланована засідка для людини, яка ніяких цінностей не має, великих сум грошей теж; зовнішнє спостереження, яке велося за Анею, і яке помітила навіть її адвокат", - зазначив він.

Навальний нагадав, що Додонова координує у ФБК проект про боротьбу з незаконним збагаченням і саме в її ноутбуці зберігаються матеріали щодо нерухомості чиновників.