Екс-канцлер Німеччини вважає, що на саміт G7 слід було запросити Китай та Індію

Колишній канцлер ФРН Гельмут Шмідт скептично оцінює перспективи саміту G7.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild, передає Європейська правда.

"Велика сімка" ще зберігає свій сенс, але вона частково вже не так важлива, як 40 років тому, коли вона була ще G6" - сказав Шмідт.

За словами Шмідта, "ми не усвідомлюємо, що не один тільки Путін відповідальний за нинішні розбіжності між Росією і Західною Європою".

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"На саміті не вистачає Росії" - зазначив він.

Крім того, заявив екс-канцлер, несправедливо, що на саміт G7 не запросили Китай та Індію. Обидві ці країни "так сильно зросли, що їх не можна більше ігнорувати, бажаючи навести порядок у світі".

Шмідт упевнений, що для ефективних переговорів на саміт слід було б запросити і інших важливих партнерів - Бразилію, ПАР, Мексику і нафтовидобувні країни Перської затоки.

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"Насправді, нам потрібен був би саміт G12 або G14", - зазначив 96-річний екс-канцлер.

На думку Шмідта, особливих успіхів від зустрічі "великої сімки" очікувати не слід. "Але розмовляти один з одним все-таки як і раніше краще, ніж скасовувати переговори або зовсім не проводити їх", - підкреслив Гельмут Шмідт.