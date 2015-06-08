Екс-канцлер Німеччини вважає, що на саміт G7 слід було запросити Китай та Індію
Шмідт також вважає, що на саміті не вистачає Росії.
Колишній канцлер ФРН Гельмут Шмідт скептично оцінює перспективи саміту G7.
Про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild, передає Європейська правда.
"Велика сімка" ще зберігає свій сенс, але вона частково вже не так важлива, як 40 років тому, коли вона була ще G6" - сказав Шмідт.
За словами Шмідта, "ми не усвідомлюємо, що не один тільки Путін відповідальний за нинішні розбіжності між Росією і Західною Європою".
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"На саміті не вистачає Росії" - зазначив він.
Крім того, заявив екс-канцлер, несправедливо, що на саміт G7 не запросили Китай та Індію. Обидві ці країни "так сильно зросли, що їх не можна більше ігнорувати, бажаючи навести порядок у світі".
Шмідт упевнений, що для ефективних переговорів на саміт слід було б запросити і інших важливих партнерів - Бразилію, ПАР, Мексику і нафтовидобувні країни Перської затоки.
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"Насправді, нам потрібен був би саміт G12 або G14", - зазначив 96-річний екс-канцлер.
На думку Шмідта, особливих успіхів від зустрічі "великої сімки" очікувати не слід. "Але розмовляти один з одним все-таки як і раніше краще, ніж скасовувати переговори або зовсім не проводити їх", - підкреслив Гельмут Шмідт.