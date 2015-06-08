У Росії на 66-му році життя померла відома цілителька Джуна - ЗМІ

14:56, 08 червня 2015
Світ
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Сьогодні, 8 червня, у Москві померла відома цілителька Джуна Давіташвілі. 

tsn.ua

Про це з посиланням на артиста Станіслава Садальського повідомляє ТСН.ua.

"Два дні Джуна була у комі, сьогодні її не стало", - написав він.

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Артист додав, що Джуні стало зле  кілька днів тому, коли вона вийшла із дому в магазин за продуктами, після чого цілительку забрала швидка допомога.

Крім того, за інформацією Садальського, раніше загиблій зробили операцію.

За твердженням деяких ЗМІ, у різний час пацієнтами Джуни були Леонід Брежнєв, Ілля Глазунов і Андрій Тарковський.

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