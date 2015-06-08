У Росії на 66-му році життя померла відома цілителька Джуна - ЗМІ
14:56, 08 червня 2015Світ
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Сьогодні, 8 червня, у Москві померла відома цілителька Джуна Давіташвілі.
Раніше загиблій зробили операцію / tsn.ua
Про це з посиланням на артиста Станіслава Садальського повідомляє ТСН.ua.
"Два дні Джуна була у комі, сьогодні її не стало", - написав він.
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Артист додав, що Джуні стало зле кілька днів тому, коли вона вийшла із дому в магазин за продуктами, після чого цілительку забрала швидка допомога.
Крім того, за інформацією Садальського, раніше загиблій зробили операцію.
За твердженням деяких ЗМІ, у різний час пацієнтами Джуни були Леонід Брежнєв, Ілля Глазунов і Андрій Тарковський.
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