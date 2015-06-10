Пентагон буде боротися з дискримінацією геїв в армії

США збираються змінити політику щодо захисту гомосексуалістів в армії з тим, щоб уникнути будь-яких проявів дискримінації за ознакою статевої орієнтації, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Міністр оборони Аштон Картер заявив, що в американській армії дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації буде прирівняна до расової та релігійної дискримінації.

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До теперішнього моменту таке положення діяло лише у відношенні цивільного персоналу збройних сил.