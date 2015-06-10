ВМС Тунісу врятували сотні мігрантів у Середземному морі

Про це повідомив представник Червоного Хреста в Тунісі Аммар Ламлум, передає радіо "Свобода". За його словами, група мігрантів, переважно африканців, намагалася дістатися через Середземне море до італійського острова Лампедуза.

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Крім мешканців країн Африки на південь від Сахари, у групі мігрантів були марокканці, єгиптяни, а також сирійці. Вони вирушили на саморобному судні з Лівії, але воно вийшло з ладу неподалік берегів Тунісу, додав речник.

Туніс разом із Італією співпрацюють задля порятунку нелегальних мігрантів, які масово відпливають із Лівії в напрямку до Європи в непридатних для цього суднах, що часто зазнають аварій. Більшість їх прямує до італійського острова Лампедуза, що приблизно за 300 км від берегів Лівії. Одна з найбільших таких катастроф сталася 19 квітня, коли в Середземному морі загинули не менш як 750 мігрантів із затонулого переповненого судна.