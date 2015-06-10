Джеб Буш підтримав розширення присутності НАТО в Європі

Про це він заявив у середу під час візиту до столиці ФРН, повідомляє ТАСС.

У конфлікті з Росією НАТО необхідно продемонструвати військову міць, заявив американець, який здійснює поїздку по Європі. США та інші члени альянсу повинні подумати про відправку "тисяч солдат" в Східну Європу, сказав Буш перед зустріччю з главою МЗС ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром.

"Я говорю не про війну, але говорю про наслідки дій (Росії), - сказав він. - Це зможе запобігти найгіршому сценарію розвитку подій, який ми б не хотіли бачити".

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